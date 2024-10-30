Günün Bütün Oyuncu Bahisleri İstatistikleri!

OYUNCU BAHİSLERİYLE KAZANÇ FIRSATLARI

Oyuncu bahisleri, maçların heyecanını artıran önemli bir faktör oluyor. İlk günden beri yoğun ilgi gören bu bahis türleri, Misli üyelerinin kazançlarını artırıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi birçok ligdeki karşılaşmalarda sunulan oyuncu bahisleri, İddaacılar için yeni bir oyun deneyimi sağlıyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi seçeneklerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları ile Misli üyeleri pek çok farklı seçeneği bir arada oynayabiliyor. Gol atma veya asist yapma, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi opsiyonların bulunduğu “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları ise İddaacılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili dikkat çekici istatistikler sunmaya devam ediyor. Pazar maçlarındaki oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan bazı veriler ise şöyle:

– Newcastle United – Chelsea / Oyuncu Kart Görür: Wesley Fofana Chelsea’de, oynadığı son 6 maçın hepsinde kart gördü.

– Tottenham – Manchester City / Oyuncu Kart Görür: Micky van de Ven, Tottenham’da son 4 maçının 3’ünde kart gördü.

– Empoli – Inter / Oyuncu Özel Kombosu: Marcus Thuram, Inter’de oynadığı 5 maçın 4’ünde ya gol attı ya da asist yaptı.

– Brighton – Liverpool / Oyuncu Özel Kombosu: Mohamed Salah, Liverpool’da son 8 maçın 7’sinde gol atıp asist yaptı.

– Brighton – Liverpool / Oyuncu Gol Atar: Danny Welbeck, Brighton’da oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

– Aston Villa – Crystal Palace / Oyuncu Gol Atar: Jhon Duran, Aston Villa’da son 8 maçın 5’inde ağları havalandırdı.

– Juventus – Parma / Oyuncu Gol Atar: Dusan Vlahovic, Juventus’ta son 6 maçının 4’ünde gol sevinci yaşadı.

YENİ ÜYELERE ÖZEL TEKLİF

Misli’ye yeni üye olanlar için ise cazip bir fırsat sunuluyor: 50+100 TL değerinde Misli Puan kazanma imkânı bulunuyor. Misli’ye katılın, kampanyaya dâhil olun ve 50+100 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar” ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de, maçların heyecanını daha üst seviyeye taşıyın!