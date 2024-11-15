Günün En Çok Oynanan Bahisleri Misli’de

GÜNÜN EN POPÜLER MAÇLARI

İddaa programında en çok tercih edilen bahisler ve Misli yazarlarının bu maçlara dair yorumları derlendi. Misli’deki “Şampiyon Oranlar” ile maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayın. Danimarka – İspanya karşılaşması öne çıkıyor. Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla sunulan bu mücadelede, kuponlarına bu maçı ekleyen Misli üyelerinin %46’sı İspanya’nın 3 puanı alacağına inanıyor.

DANİMARKA-İSPANYA MAÇI ÜZERİNE YORUM

Misli yazarı Gökhan Abdik, Danimarka’nın gol atacağını düşünüyor. Abdik, “Ev sahibi için bu maç oldukça kritik. Grup liderliği önemli ama Sırbistan’a yakalanmamaları gerekiyor. İlk iki iç saha maçında ikişer gol atan Danimarka’nın, İspanya’ya karşı bu maçta da gol bulacağını düşünüyorum. Danimarka gol atar en mantıklı tercih” diyor.

İSKOÇYA-HIRVATİSTAN MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

İskoçya – Hırvatistan maçında ise Misli üyelerinin %35’i Hırvatistan’ın galip geleceğini öngörüyor. Misli yazarı Barış Keklik, “İskoçya grubun zayıf ekibi olmasına rağmen gol yollarında etkili bir performans sergiliyor. Hırvatistan maçın favorisi ve grup liderliği için savaşıyor. Hırvatistan galibiyeti değerlendirilebilir ama ben karşılıklı gol bahsini öneriyorum” şeklinde yorum yapıyor.

PORTEKİZ-POLONYA MAÇI ANALİZİ

Portekiz – Polonya maçında Misli üyelerinin %27’si Portekiz’in galip geleceğini tahmin ediyor. Misli yazarı Görkem Tezer, “Portekiz güçlü kadrosuyla grubun en büyük favorisi. C. Ronaldo’nun milli maçlarda başarılı olmak için belki de son şansı. Polonya’nın alacağı beraberlik kötü sonuç sayılmaz. Seyir zevki yüksek bir mücadele olacağını düşünüyorum. Önerim 2.5 üst tercihi” diyor.

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