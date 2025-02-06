Günün En Çok Oynanan Üç Maçı

GÜNÜN EN POPÜLER BAHİSLERİ

Misli’deki iddaa programı çerçevesinde en fazla tercih edilen bahisleri ve Misli yazarlarının ilgili maçlar için verdikleri yorumları sizin için derledik. Farklı liglerin heyecanını en yüksek oranlarla Misli’de deneyimlemek mümkün.

VALENCİA – BARCELONA MAÇ TAHMİNİ

Valencia ile Barcelona arasındaki karşılaşma, günün öne çıkan maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Misli üyelerinin %27’si, konuk takım Barcelona’nın galibiyetine bahis oynuyor. Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın yorumu şu şekilde: “İki hafta önce rakibinin tüm karizmasını 7 golle yerle bir eden Barcelona, bu kez deplasmanda Kral Kupası yarı finali için sahada olacak. Mestella’da Barcelona’nın zorlanacağını düşünüyorum. Alaves maçında Barcelona tek golle kazanırken hem temposunu hem de oyununu hiç beğenmedim. Valencia’nın ilk hedefi ligde kalmak olsa da bu maçta Duro, Guerra, Rioja gibi etkili oyuncularıyla gol bulabilirler. Barcelona’nın da problemli Valencia defansını aşacağını düşünüyorum. Tercihim karşılıklı gol var olacak.”

BOLUSPOR – GALATASARAY MAÇ TAHMİNİ

Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Boluspor’a konuk olacak. Misli üyelerinin %28’i, Sarı-Kırmızılılardan galibiyet bekliyor. Misli Yorumcusu Sabri Ugan, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Çok derin analizler yapmak bu maç için bizi doğru tarafa götürür mü bilmiyorum. İki takım da lige odaklı. Galatasaray ilk yarıdan galibiyeti alır diye düşünüyorum.”

LİVERPOOL – TOTTENHAM MAÇ TAHMİNİ

İngiltere EFL Kupası’nda Liverpool ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Misli üyelerinin %16’sı, ev sahibi Liverpool’un galibiyetine oynuyor. Misli Yorumcusu Mert Artun, şöyle ifade ediyor: “Tottenham ilk maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu maçta uzak ara favori Liverpool. Konuk ekibin sakatlık problemleri tüm hızıyla devam ediyor. Radu Dragusin de sezonu kapattı. Danso ve Mathys Tel transferin son günü takıma katıldı, kadroda yer alabilecekler. Micky Van de Ven bu maçı da kaçıracak. Ev sahibi Liverpool’un tek farklı kazanması durumunda maç uzayacak. Deplasman golü kuralı geçerli değil. Tottenham çok dirençli olacak, ben kupanın son şampiyonu bu maçı kazanır diye düşünüyorum, en az 3 gol de izleriz 90 dakikada.”

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