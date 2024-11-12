Günün En Popüler Bahis Maçları

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ

İddaa programındaki günün popüler bahislerini ve Misli yazarlarının bu müsabakalar için yapmış olduğu yorumları derledik. Maçların keyfini, Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de bulunuyor!

FENERBAHÇE – BAYERN MÜNİH MAÇI

Fenerbahçe – Bayern Münih karşılaşması, Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer almakta. “Canlı Sohbet ve Canlı İzle” seçeneği bulunan bu maçta Misli üyelerinin %35’i Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor. Misli Yorumcusu Gökhan German’ın görüşü ise şu şekilde: “Handikaplı Maç Sonucu (Deplasman: 8.5): 2. Fenerbahçe’de sakatlık sorunları devam ediyor. Wilbekin’den sonra Baldwin de sakatlandı ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ancak bu duruma rağmen 8’de 6 kazanmayı başardılar. Bayern Münih ise ligin sürpriz takımı. Onlar da 8 maçın 6’sını kazanmış durumda. Koç Gordon Herbert yönetiminde çok iyi bir basketbol oynuyorlar. İki eski Fenerbahçeli Carsen Edwards ve Devin Booker, takıma büyük katkı sağlıyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi Onuralp Bitim, Bayern’e kiralandı ama bu maçtan sonra takıma katılacak. Zor bir karşılaşma; Fenerbahçe kazanırsa dahi 9 fark olmayacağını düşünüyorum. 8.5 handikapla birlikte 2 tercihini öneriyorum.”

REAL MADRİD – VIRTUS BOLOGNA MAÇI

Bir diğer önemli karşılaşma ise Real Madrid – Virtus Bologna mücadelesi. “1. Çeyrek Sonucu 1” şeklindeki bahisle ilgili Misli üyelerinin %36’sı Real Madrid’in bu çeyreği önde kapatacağını öngörüyor. Misli Yorumcusu Evren İçener’in yorumu ise: “Handikaplı Maç Sonucu (Deplasman: 7.5): 1. Real Madrid’de Dzaman Musa, Garuba ve Feliz yok. Virtus Bologna’da ise önemli bir eksiklik bulunmuyor. Real Madrid’de skorer yıldız Dzaman Musa’nın yokluğu, üretkenlik anlamında hissedilmekte. Ama yine de kadro kalitesi ve ev sahibi avantajıyla zayıf rakiplerine karşı büyük bir avantajları var. Virtus Bologna, deplasmanlarda güçlü takımlara karşı direnç gösteremiyor. En az 8 farklı bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum.”

BASKONIA – ANADOLU EFES MAÇI

Baskonia – Anadolu Efes maçı da günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer almakta. “Maç Sonucu 1” bahisi için Misli üyelerinin %13’ü Baskonia’nın kazanacağını düşünüyor. Misli Yorumcusu Gökhan German’ın görüşü ise: “Anadolu Efes, Larkin olmadan organize olmakta zorluk çekiyor. Darius Thompson tek başına kalıyor ve kenara çıktığında sıkıntı yaşıyorlar. Baskonia’nın deplasmanları her zaman zordur. Anadolu Efes, deplasmanlarda iyi sonuçlar aldı ama bu maçta Baskonia’nın kazanacağını düşünüyorum.”

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