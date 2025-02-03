Günün Finans ve Borsa Haberleri Özetlendi

BIST100 SON DURUMU

BIST100, günü %2,30 düşüşle 229,98 puan kayıpla 9.774,40 puanda kapattı. İşlem hacmi 110,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca gün içinde borsa ve finans piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler yaşandı.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ilk enflasyon verilerini bugün açıkladı. Ocak ayında yıllık enflasyon %42,12 olarak belirlendi ve bu rakam beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti %41,16 iken geçen yıl aynı dönemde bu oran %44,38 olarak gerçekleşmişti. Aylık tüketici fiyatları ise Ocak’ta %5,03 olarak revize edildi. Beklenti %4,33 ve önceki değer %1,03’tü.

HSBC, Koç Holding (KCHOL) için hedef fiyatını 270 TL’den 240 TL’ye düşürdü. Ancak banka, hisse için “Al” tavsiyesini koruyor ve hisse için %40’lık yükseliş potansiyeli öngörüyor.

DOLARDA TARİHİ ZİRVE

Dolar, ticaret savaşları endişeleri sebebiyle küresel riskten kaçışın etkisiyle 36,0015 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yıllık enflasyon oranının düştüğünü ve önümüzdeki aylarda da bu eğilimin devam edeceğini bildirdi.