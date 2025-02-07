Günün Öne Çıkan Şirket ve Sektör Haberleri

TACİRLER YATIRIM GÜNLÜK BÜLTENİ AÇIKLAMALARI

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün şirket ve sektör haberlerini detaylı bir şekilde paylaştı. Rapordaki veriler arasında dikkat çeken ön plana çıkan bilgiler şunlardır:

AKGRT VE ANHYT 4Ç24 FİNANSAL SONUÇLARI

AKGRT, 4Ç24 dönemine ait finansal sonuçlarını 693 milyon TL net kar ile açıkladı. 2024 yılı toplamında net kar 1,9 milyar TL olurken, yıllık bazda %57 artış gözlemlendi. Teknik gelirler yıllık %39 artarak 17,9 milyar TL’ye çıkarken, teknik giderler %42 artışla 12,8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, yatırım gelirleri %19 artarak 6,5 milyar TL, yatırım giderleri ise %16 artışla 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Marj ve rasyoların değerlendirilmesinde teknik denge/gelir oranı 0,14, özkaynak karlılığı %44,37 seviyelerinde belirlendi.

ANHYT ise 4Ç24 finansal sonuçlarını 1,2 milyar TL net kar ile raporladı. 2024 toplamında net kar 4 milyar TL seviyesine ulaşırken, yıllık artış %47 oldu. Teknik gelirler yıllık %40 artarak 19,8 milyar TL’ye, teknik giderler %36 artışla 17,7 milyar TL’ye yükseldi. Yatırım gelirleri %35 artarak 3,7 milyar TL, yatırım giderleri %8 artarak 340 milyon TL olarak kaydedildi. Marj ve rasyolar incelendiğinde, teknik denge/gelir oranı 0,11 seviyesine çıkarken, özkaynak karlılığı %50,98 olarak gerçekleşti.

ŞİRKETLERDEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Arena Bilgisayar, TCMB’nin, şirketin %100 bağlı ortaklığı Paynet’in İyzico’ya satışına onay verdiğini duyurdu. Aselsan, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri ile toplam değeri 21,3 milyon USD olan askeri haberleşme sistemleri ihracat sözleşmesi imzaladı. Bera Holding, YEKA GES-2024 ihalelerine katılan şirketin kazananlar arasında olmadığını bildirdi. Borusan Birleşik Boru ise 4Ç24 finansal sonuçlarını 21 Şubat tarihinde açıklayacağını bildirdi.

SERMAYE ARTIRIMLARI VE PROJE GÜNCELLEMELERİ

Çelik Halat, %197 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurduğunu açıkladı. Kuzey Boru, %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 100 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı. Kocaer Çelik ise %99 iştiraki Kocaer Enerji’nin Aydın Kuyucak’taki ruhsat sahasında mühendislik çalışmaları sonucunda proje sahasının değiştirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu kapsamda EPDK’ya lisans tadili başvurusu yapılacağı belirtildi.

İHALE SONUÇLARI VE HİSSE GERİ ALIMI

Konya Kağıt, YEKA GES-2024 ihalelerine katılan şirketin kazananlar arasında yer almadığını bildirdi. Lokman Hekim, 19,94-20,18 TL fiyat aralığından 31.100 adet hisse alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payların %0,12 seviyesine ulaştı.

YENİ MAĞAZALARI AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

Migros, ocak ayında 7 adet Migros ve 2 adet Migros Jet olmak üzere toplam 9 yeni mağazayı açtığını bildirerek büyüme planlarını duyurdu. Orge Enerji, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi çerçevesinde sözleşme büyüklüğünün yeni birim fiyatlarla 9 milyon euro ve 250 milyon TL olarak revize edildiğini açıkladı. Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi’nde ise sözleşme büyüklüğünün 7 milyon euro ve 121 milyon TL olarak güncellendiği belirtildi.

YOLCU İSTATİSTİKLERİ VE GELECEK PLANLAMALARI

Tav Havalimanları, ocak ayı yolcu istatistiklerini yayımladı. Sabancı Holding, 4Ç24 finansal sonuçlarını 3 Mart tarihinde açıklayacağını ifade etti. Şişecam, Kuzey İtalya Düzcam Fabrikası’ndaki float hattının tamirine yönelik tarihleri belirledi ve bu süreçlerin FVÖK seviyesindeki karlılığa 8-10 milyon Euro olumlu katkı yapması bekleniyor.