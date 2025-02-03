Günün Önemli Şirket ve Sektör Haberleri

GÜNÜN ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde önemli şirket ve sektör haberlerini detaylandırdı. Bültenin içerikleri şu şekilde aktarılıyor:

AKFYE PROJESİNDEN YENİ GELİŞMELER

Akfen Yenilenebilir Enerji, Sarıtepe Hibrit GES projesinin kalan 9,01 MW’lık kısmının ticari üretime geçtiğini duyurdu. Böylece şirketin toplam kurulu gücü 716,5 MW’a ulaşırken, 2025 sonunda hedeflenen kapasite 887 MW olarak belirlendi.

ARÇELİK’İN FİNANSAL SONUÇLARI

Arçelik, 4Ç24 finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin üzerinde, 6,7 milyar TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 14,9 milyar TL net kar elde etmişken, bir önceki çeyrekte 5 milyar TL net zarar açıklamıştı. Aynı dönemde, yıllık bazda şirketin satış gelirleri %18,7 artış gösterirken, çeyreksel bazda %3,3 azalma yaşandı. Whirlpool operasyonlarının devralınmasının ardından, operasyonel karlılık tarafında geri çekilmenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ciroda yaşanan enflasyon üzeri artış, Whirlpool alımından gelen büyümeye yönelik bir yansıma olarak görülüyor. Ancak, Whirlpool’un faaliyet gösterdiği ülkelerdeki personel giderleri, yüksek hammadde maliyetleri gibi etkenlerin de genel marjlara baskı yaptığını unutmamak gerekiyor.

ŞİRKETİN YENİ HEDEFLERİ

Arçelik’in 2025 yılı öngörüleri, Whirlpool satın alımını takiben marjları yukarı çekmek ve %6,5 üzerinde operasyonel karlılık elde etmek olarak belirtiliyor. Bir önceki çeyrekteki net zararın bu çeyrekte net kara dönüşü, Whirlpool operasyonlarıyla sağlanan kazançtan kaynaklanıyor. Şirket, ayrıca İtalya ve Polonya’daki birkaç fabrikasını kapatması sonrası elde ettiği tek seferlik gelirler ile finansman koşullarındaki iyileşmeler doğrultusunda borçluluğunu azaltmayı başardı.

CVKMD HALKA ARZ BAŞVURUSU

CVK Maden İşletmeleri, şirketin %96,2 oranında bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunun, devam eden dava nedeniyle SPK tarafından reddedildiğini açıkladı.

LINK BİLGİSAYAR’DAN YENİ İHALE

Link Bilgisayar, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı ihalesini 39 milyon TL bedelle kazandığını duyurdu.

Lokman Hekim Geri Alım Programı

Lokman Hekim, geri alım programı kapsamında sahip olduğu 6,7 milyon adet hisseyi, 21 TL birim fiyatla yerli kurumsal yatırımcılara özel olarak sattı. Bu satıştan elde edilen kar miktarı 52 milyon TL olarak belirlendi. Geri alım programı mevzuata uygun şekilde devam edecek.

PETKM VE J.P. MORGAN ANLAŞMASI

Petkim, bağlı ortaklık Petlim Limancılık ile J.P. Morgan arasında şirket garantörlüğünde 140 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

TEKFEN’İN HİSSE GERİ ALIMI

Tekfen Holding, ortalama 64,70 TL fiyattan toplam 200 bin adet hisse geri aldığını, bu işlemin ardından sahip olunan payların şirket sermayesine oranının %3,63’e yükseldiğini açıkladı.