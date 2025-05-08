Günün Özeti: Finans Ve Borsa Gelişmeleri

BIST100 GÜNÜ %2,25 ARTIŞLA KAPATTI

BIST100, günü 204,59 puan artışla 9.279,21 puandan kapatıyor. İşlem hacmi 97,3 milyar TL olarak gerçekleşiyor. Endeksin günlük işlem hacmi ise 83,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Günü tamamlayarak önemli gelişmeler yaşanan finansal ve borsa piyasaları gün içinde önemli etkinlikler ile dikkat çekti.

NİSAN AYINDA EN YÜKSEK GETİRİYİ ALTIN SAĞLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Bu verilere göre, nisan ayında en yüksek aylık reel getiri külçe altında yer aldı. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde de altın, yatırımcısına en fazla kazandıran araç olmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi ise bu dönemlerde reel olarak en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

YABANCI YATIRIMCILAR HİSSE ALDI

Yabancı yatırımcı, bir haftalık bekleme süresinin ardından tahvilden oldukça güçlü bir çıkış ile yeniden hisse senedi tarafında alım yaptı. 2 Mayıs haftasında net 1,2 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştiren yabancılar, hisse senedi alımlarını devam ettiriyor.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan indirerek %4,25 seviyesine çekti. Başkan Bailey, enflasyondaki düşüşe dikkat çekerek, “kademeli ve dikkatli” adımlar atılacağını vurguladı.

TCMB REZERVLERİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Mayıs ile sona eren haftada 141 milyar 50 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara geriledi. Bu, mali durum üzerinde önemli bir etki oluşturuyor.

ÖZDERİCİ GYO’DAN BEDELSİZ PAY DAĞITIMI

Özderici GYO, sermayesini iç kaynaklardan 400 milyon TL artırarak 650 milyon TL’ye çıkarma ve %160 oranında bedelsiz pay dağıtma kararı aldığını KAP’a bildirdi.

ENDİKS ÜSTÜ GETİRİ TAVSİYESİ

TERA Yatırım, MGROS-Migros hissesi için hedef fiyatını 819,2 TL’den 817 TL’ye düşürdü. Aynı zamanda tavsiyesini “endeks üstü getiri” şeklinde koruyor. İş Yatırım ise TTKOM-Türk Telekom için hedef fiyatını 69,4 TL olarak belirleyip, tavsiyesini “al” olarak sürdürüyor. Ayrıca, Gedik Yatırım, SAHOL-Sabancı Holding hissesinin hedef fiyatını 543,34 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” şeklinde devam ettirdi.