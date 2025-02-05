Günün Özeti: Finans ve Borsa Haberleri

BIST100’DEN DÜŞÜŞ HABERİ

BIST100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 87,30 puan düşerek 9.719,81 puandan kapattı. Günlük işlem hacmi ise 104,1 milyar TL oldu. Bunun yanı sıra, finans ve borsa piyasalarını etkileyen bazı önemli gelişmeler meydana geldi.

İMAMOĞLU HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebi ile bir iddianame hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA BAŞLADI

Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV), halka arz sürecinde bugün itibarıyla taleplere almaya başladı. Bu süreç, yatırımcıların bakış açısını yakından etkileyebilir.

BİGEN, İLK İŞLEM GÜNÜNDE TAVAN OLDU

Borsa İstanbul’da yeni işlem gören BIGEN hisse senedi, açılışta yüzde 7,08 prim yaptıktan sonra gün içinde tavan seviyesine ulaşmayı başardı.

FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI KOÇ’UN OLDU

Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bu gelişme, denizcilik sektöründe dikkat çeken bir adım olarak görünüyor.

EURO BÖLGESİ’NDE ÜRETİCİ FİYATLARI YÜKSELDİ

Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite, Ocak ayındaki verilerle Ağustos’tan bu yana ilk kez büyüme gösterdi. Bu durum, bölgedeki ekonomik dinamiklerin yeniden canlanma sinyalleri vermesi açısından önemli.

TSKB HEDEF FİYATI BELİRLENDİ

Foreks’ten alınan verilere göre, çeşitli aracı kurumlar, TSKB hissesinin 2024 yılı 4. çeyrek bilançosu sonrası hedef fiyatlarını belirledi. Yatırımcılar için bu bilgiler, gelecekteki stratejilerini şekillendirmede etkili olabilir.