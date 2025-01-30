Günün Özeti: Öne Çıkan Finans Haberleri

GÜNDE 5.11 PUANLIK ARTIŞ

BIST 100 endeksi, günü %0.05 artışla 10.082,10 puandan kapatarak 5.11 puan kazanç sağladı. İşlem hacmi ise 89,066 milyar TL olarak kaydedildi. Gün içerisinde piyasalarda dikkat çeken pek çok gelişme yaşandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur değişimlerinden arındırılmış verilerle 24 Ocak haftasında toplamda 345,4 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştirdi.

HALKA ARZDA YÜKSEK İLGİ

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz büyüklüğü 1 milyar 356 milyon TL olarak belirlendi. İşlem kodu SERNT olan halka arza 153.055 yatırımcı katıldı. Bireysel yatırımcı, talep ettiği miktarda hisse aldı. Maliye Bakanı Şimşek, 2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olacağını belirtti ve “Enflasyondaki düşüş devam edecek, 2025’te dezenflasyonda dört temel husus belirleyici olacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, geçen hafta 4 milyar 257 milyon dolar artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faiz kararını açıklayarak, şubat toplantısında beklentilere uygun olarak faiz indirimine devam etti. ECB, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle %2,75’e düşürdü ve bununla birlikte mevduat faizi 2023’ün başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

YÜKSEK KREDİ MALİYETLERİ SERMAYE PİYASALARINA YÖNLENDİRİYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları, 24 Ocak’ta sona eren bir haftalık süreçte 1 trilyon 21,4 milyar TL’ye düştü. Yüksek kredi maliyetleri, birçok şirketin sermaye piyasalarına yönelmesine sebep oldu. Son 4 yıl içinde 180 şirket, halka arz yoluyla toplamda 180 milyar TL kaynak sağlarken, bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla bu rakam 340 milyar TL’ye ulaştı.