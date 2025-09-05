Günün Resmî Gazetesi’nde Öne Çıkan Başlıklar

GÜNÜN RESMİ GAZETESİNDEKİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Resmî Gazete’de öne çıkan başlıklar arasında yasama bölümündeki kanunlar, yürütme ve idareye yönelik atamalar ve kararlar, yargı bölümü düzenlemeleri ile resmi ilanlar bulunuyor. 6 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’yi detaylı incelemek isteyenler için PDF indirme seçeneği de mevcut.

ULUSLARARASI ŞEKER ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR

“1992 Uluslararası Şeker Anlaşmasına İlişkin Olarak 26 Kasım 2021 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 10361) ile birlikte “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” (Karar Sayısı: 10362) dikkati çekiyor.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ HAKKINDA KARARLAR

Ayrıca, “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 10363) ile “488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kâğıtlara Ait Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 10364) da önemli yer tutmakta.

SAMSUN İLLERİ İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARLARI

“Samsun İli, Atakum, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar” (Karar Sayısı: 10365) ve “Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar” (Karar Sayısı: 10366) ile ilgili olarak çeşitli düzenlemeler yapıldı.

DEMİRYOLU VE SOSYAL KONUT PROJELERİ

“Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması Amacıyla, Proje Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 10367) ve “Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Çayırbaşı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 10368) gibi projeler de bu kapta yer almakta.

ÜNİVERSİTE ve YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

“İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sıfır Atık Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 10369) ile birlikte çeşitli yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Karar Sayısı: 10375) önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor.

Tüm bu kararlar ve düzenlemeler, gündemdeki konuları kapsamlı bir şekilde ele alarak kamuoyuna duyurulmuş durumda.