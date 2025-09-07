Haberler

Günün Resmî Gazetesi Yayınlandı

GÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI

Günün Resmî Gazete kararlarında; kanun teklifleri, yönetmelik değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı atamaları ve yargı kararları gibi pek çok konu yer alıyor. Ayrıca, kurum ve kuruluşlara yönelik ilanlar da bugünkü sayıda yayımlandı. 8 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’nin detaylarını inceleyerek güncel karar ve düzenlemelere ulaşabilirsiniz.

KANUN VE DÜZENLEMELER

KAMU İLANLARI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

