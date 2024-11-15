Günün Şampiyon Oran Tercihleri

Günün Şampiyon Oranlı Maçları

Misli’deki günün “Şampiyon Oranlı” karşılaşmalarını Misli yazarları sizler için ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Siz de “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün belirlenen şampiyon tercihleri…

İskoçya – Hırvatistan: Karşılıklı Gol Var (1.57 yerine 1.66)

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde bulunan İskoçya – Hırvatistan mücadelesinde Misli yazarı Barış Keklik, her iki takımın da karşılıklı gol atma olasılığının yüksek olduğunu düşünmektedir. Barış Keklik’in Yorumu: “İskoçya grup içinde zayıf bir ekip konumunda görünse de gol atma konusunda etkili bir performans sergiliyor. Kadro kaliteleri, gruptaki her maçta rekabetçi olabileceklerini gösteriyor. Hırvatistan ise bu karşılaşmanın favorisidir ve kalan maçlar için liderlik mücadelesi veriyor. Hırvatistan galibiyeti de değerlendirilebilir fakat benim önerim karşılıklı gol bahsi.”

Romanya – Kosova: Maç Sonucu 1 (1.76 yerine 1.81)

Misli’nin “Şampiyon Oran” bülteninin parçası olan Romanya – Kosova karşılaşmasında Misli yazarı Görkem Tezer, Romanya’nın bu maçı kazanacağını öngörüyor. Görkem Tezer’in Yorumu: “Son yıllardaki genç milli takımlar arasında dikkat çeken Romanya, bu performansını uluslararası arenaya da yansıtmayı başardı. Oynadıkları son dört maçı galip tamamlama başarısı gösteren Romanya’nın seviyesi oldukça yüksek. Konuk ekip Kosova ise direkt rakibiyle karşı karşıya geliyor ve iki takım arasında üç puanlık bir fark mevcut. Romanya bu mücadelede kendi sahasında zorlansa da karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum.”

Angola – Gana: Maç Sonucu 1 (2.33 yerine 2.37)

Misli’nin “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Angola – Gana karşılaşmasında ve “Canlı İzle” seçeneğiyle Misli yazarı Mesut Aydın Kale, Angola’nın bu maçı kazanacağına inanıyor. Mesut Aydın Kale’nin Yorumu: “Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında oynadığı ilk 4 maçı da kazanarak dikkatleri çeken Angola, güçlü futbolu ile öne çıkıyor. 4 maçta sadece 1 gol yiyen Angola’nın savunması da oldukça sağlam. Konuk ekip Gana ise 4 maçta 2 beraberlik elde etti ve gol atma konusunda sıkıntı yaşadığı görülüyor. Angola’nın bu karşılaşmadan gollü bir galibiyetle ayrılmasını bekliyorum.”

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