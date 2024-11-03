Günün Şampiyon Oranları Analizi

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçları, Misli yazarları tarafından yorumlandı. “Şampiyon Oran” avantajı ile Misli’de maç heyecanını yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE MAÇI

Trabzonspor – Fenerbahçe maçında, karşılıklı gollerin atılmasını bekleyen Misli Yazarı Safa Can Konuksever, bu karşılaşmada Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan müsabakanın detaylarını aktarıyor. Konuksever, “Trabzonspor’da aylar sonra tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Savic’in dönüşü önemli. Onun 11’de başladığı bir senaryoda Mendy de orta sahada olacaktır. Nwakaeme-Visca kanatları, ileride Banza derken; Bordo-Mavililer’in saha ve seyirci avantajıyla mutlaka gol üreteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin de Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada mutlaka kazanması gerekiyor. Onlar da skoru almaya çalışacaktır. KG Var ihtimali makul duruyor. Konuk ekipte cezası biten Fred dönüyor.”

MANŞESTER UNITED – CHELSEA MAÇI

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Manchester United – Chelsea karşılaşmasında, Misli Yazarı Özkan Öztürk, karşılıklı gollerin atılmasını bekliyor. Öztürk, “Manchester United’da beklenen son gerçekleşti. West Ham yenilgisi sonrası Ten Hag ile yollar ayrıldı. Takımın başında bu maçta Van Nistelrooy olacak. United, bir reaksiyon gösterecektir bu değişiklik sonrası. Chelsea, Newcastle’ı mağlup edip ligde iki maç sonra galip geldi. Palmer ve Jackson önderliğinde kazandılar. Bu maçta da bu iki isim Chelsea için çok önemli. Kıran kırana bir maç bizleri bekliyor ve iki takımdan da goller izleriz.” açıklamalarında bulunuyor.

NAPOLİ – ATALANTA MAÇI

Napoli – Atalanta karşılaşmasında, Misli yazarı Ozan Gür, Napoli’nin galip geleceği yönünde tahminde bulunuyor. Gür, “Napoli, bu sezon Conte farkının yanı sıra Avrupa’da oynamıyor olmanın avantajını yaşıyor. İç sahada oynadıkları 5 maçı da kazanan Napoli, seyircisi önünde bu seriye devam edebilir. Atalanta, dış sahada Torino ve Inter gibi taktiksel artıları olan rakipler karşısında kaybetmişti. Form grafikleri yükselişte olsa da Napoli’nin oyun gücü karşısında sorun yaşamaları muhtemel. Napoli galibiyeti bekliyorum.” diyor.

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