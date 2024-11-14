Günün Şampiyon Oranları Tercihleri

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli platformunda yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçları Misli yazarları tarafından yorumlandı. “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

Kuzey Makedonya – Letonya Maçı

Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Letonya mücadelesinde Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor. Mert Artun’un Yorumu şu şekilde: “Ermenistan galibiyeti ile grubu zirvede bitirmek için çok önemli bir adım attı Makedonya. Evinde zayıf Letonya’yı yenerek liderliği ve bir üst gruba çıkmayı garantilemek istiyorlar. Letonya gruptaki 4 puanını Faroe Adaları maçlarında aldı. Makedonya deplasmanında puan alabilecek bir kadro ve form durumları görünmüyor. Gruptaki son 3 maçının kazanan ev sahibinin 3 puanı alacağını tahmin ediyorum.”

İrlanda – Finlandiya Karşılaşması

İrlanda Cumhuriyeti – Finlandiya arasındaki karşılaşmada Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor. Mert Artun’un Yorumu şu şekilde: “İrlanda evindeki iki grup maçında İngiltere ve Yunanistan’a kaybetti. Gruptaki tek galibiyetini ve puanlarını Finlandiya deplasmanında aldı geçen ay. Konuk ekip çok formsuz. Son 6 maçında tek beraberlik alabildi. Gruptaki 4 maçını da kaybetti. Ev sahibinde katan Seamus Coleman ve Duffy’nin sakatlıkları devam ediyor. Forvet hattı formda. Troy Parrott’ı Fenerbahçe’ye karşı izledik geçen hafta AZ Alkmaar maçında. Szmodics de Premier Lig’de skor üretiyor. Brightonlı Ferguson da iyileşti. Bu hücum hattı ve ev sahibi avantajıyla bu maçı kazanarak gruptaki iç saha maçlarını galibiyetle bitireceklerini düşünüyorum.”

Belçika – İtalya Maçı

Belçika – İtalya karşılaşmasında Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık, ağların karşılıklı havalanacağını tahmin ediyor. Yusuf Kenan Çalık’ın Yorumu şu şekilde: “Belçika ilk maçta deplasmanda puan almayı başarmıştı ancak bu mücadele öncesinde çok eksik var. De Bruyne, Duranville, Tielemans ve Meunier sakat. Courtois milli takıma çağrılmıyor. Doku ve Fofana’nın durumu ise belirsiz. Son milli arada eksik olan Lukaku ise milli takıma geri döndü. İtalya’da Pellegrini cezadan dönüyor. Gollü bir maç bekliyorum.”

***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.***

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