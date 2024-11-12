Günün Şirket ve Sektör Gelişmeleri**

GÜNÜN ŞİRKET HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün şirket ve sektör haberlerini detaylarıyla paylaştı. Rapordaki detaylar şöyle:

AGROTECH’İN KAR ARTIŞI

Agrotech Yüksek Teknoloji, 3Ç24 finansal sonuçlarını 82 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı döneminde 128 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 1,3 milyar TL net zarar bildirmişti. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %21,5 artarken, çeyreklik bazda ise %65 azaldı.

ALTINAY’DAN GÜÇLÜ SONUÇLAR

Altınay Savunma, 3Ç24 finansal sonuçlarını 45 milyon TL net kar ile açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde 24 milyon TL net zarar, bir önceki çeyrekte ise 189 milyon TL net kar ele alınmıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %83 artarken, çeyreklik bazda %40 azaldı.

ARD YAZILIM’LA İLGİLİ GÜNCELLEMELER

Ard Yazılım, 3Ç24 finansal sonuçlarını 39 milyon TL kar ile açıkladı. Şirket, önceki çeyrekte 67 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 496 milyon TL kar bildirmişti. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %13, yıllık bazda %1 arttı. Artan maliyetler ile brüt karlılık daralırken, faaliyet giderlerinin kontrolü FAVÖK marjını destekledi.

BANVİT’İN GÜÇLÜ BÜYÜMESİ

Banvit, 3Ç24 finansal sonuçlarını 1,3 milyar TL net kar ile açıkladı. Bu net kar, önceki çeyreğe göre %6 artış göstermişken, yıllık bazda %64 artış kaydedildi. Açıklanan net karda 44 milyon TL parasal kazanç etkili oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında brüt kar 5,6 milyar TL olarak kaydedildi; yıllık bazda %145 artış gösterirken brüt kar marjı %24,9 oldu.

BORUSAN’IN ZARARI VE DİĞER DETAYLAR

Borusan Birleşik Boru, 3Ç24 finansal sonuçlarını 328 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, önceki çeyrekte 273 milyon TL net kar, önceki yılın aynı döneminde ise 556 milyon TL net kar bildirmişti. 3Ç24 döneminde şirketin cirosu bir önceki yıla göre %31 artarken, artan maliyetlerin oluşturduğu baskı sebebiyle FAVÖK marjı %12,9’dan %1,5’a gerileyerek 200 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

BİM’DEN BEKLENTİLERİN ALTINDA SONUÇ

Bim Birleşik Mağazalar, 3Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında kalarak 4.4 milyar TL net kar ile açıkladı, piyasa beklentisi 5,2 milyar TL idi. Açıklanan net kar önceki çeyreğe göre %4 azalış gösterdi, yıllık bazda ise %43 azalış kaydedildi. 2024 yılının ilk 9 ayında brüt kar 63,3 milyar TL olarak kaydedildi ve yıllık bazda %15 artış gösterdi.

ÇELEBİ HAVALİMANI SONUÇLARI

Çelebi Hava Servisi, 3Ç24 finansal sonuçlarını 1,4 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %129, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %107 arttı. 3Ç24 döneminde şirketin cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %62 artarken, maliyetlerin artması sebebiyle FAVÖK marjı %39,1’den %33,8’e geriledi.

DOĞUŞ OTOMOTİV’DE DÜŞÜŞ

Doğuş Otomotiv, 3Ç24 finansal sonuçlarını 280 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı döneminde 8,6 milyar TL, önceki çeyrekte ise 2 milyar TL net kar bildirmişti. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %35, çeyreklik bazda ise %2,6 azaldı.

KARŞIT GELİŞMELERİN İZLENMESİ

Şirketlerin finansal sonuçları, sektör dinamikleri ve maliyet baskıları ile birlikte değerlendirilerek analiz edilmektedir. Piyasa trendlerini takip ederek yatırımcılar için en doğru kararların alınmasına yardımcı olunmaktadır.