Günüören’de Bayramlarda Şeker Toplama Geleneği

GELENEKSEL ŞEKER TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAŞATILIYOR

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Günüören Köyü, Ramazan ve Kurban Bayramlarında köklü şeker toplama geleneğini sürdürüyor. Osmanlı döneminde Ahi Yunus Zaviyesi’ne bağlı bir Vakıf Köyü olarak kurulan Günüören’de, çocuklar bayram sabahları ev ev dolaşarak şeker topluyor. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından köydeki tarihi konaklar tescillenmişti, bu da geleneğin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

KÖY MUHTARI TRADİSYONUN DEVAMINI VURGULUYOR

Köy muhtarı Yaşar Çakmak, geleneğin geçmişten günümüze kadar kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, “Bugün bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Biz de bugün bayram namazını idrak ettik. Bizim köy halkı ve bayanlarımız evlerin kapılarının önüne çıktılar. Çocuklara şeker dağıtımı başladı. Bütün erkekler ve bayanlar şekerleri topladı. Çocuklar da şekerlerini toplamış oldu” dedi. Çakmak, köylerinin en az 800 yıl geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Ondan itibaren devamlı şeker toplanır. Çocukluğumuzda şeker topladıktan sonra da evleri gezerdik el öpmek için tekrardan. Bütün büyüklerimizin ellerini öperdik. Bu gelenek halen devam etmektedir” şeklinde konuştu.

HATIRALARLA DOLU BAYRAMLAR

Köy halkından Sadiye Tuzcu, çocukluğunda bayram hazırlıklarını şöyle anlattı: “Bu köyde bayramlarımız çok güzel olur. Tüm hazırlıklarımızı yaparız. Bayram sabahı adamlar camiye gider, camiden çıkınca herkes kapıya çıkar ve şeker dağıtır. Çocuklar da şeker toplar. Küçükken köyümüz çok kalabalıktı, 150 hane vardı. Şimdi kimse kalmadı. Küçükken şekerlerimizi toplamak için tüm köyü gezerdik. Evin büyüğü çıkar kapının önünde oturur şeker dağıtır. Çocuklar koşar şeker toplamak için.”