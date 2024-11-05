Günyüzü’nde Kaçak Kazı Operasyonu Yapıldı

ESKİŞEHİR’DE KAÇAK KAZI OPERASYONU

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığına dair bir ihbar alması üzerine hemen harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, kaçak kazı yapılan alanda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Jandarma ekiplerinin, gerçekleştirilen operasyonda bölgede yaptığı inceleme sırasında 6 farklı kazı malzemesi, bir el dedektörü ve bir pointer cihazı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.