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Günyüzü’nde Kaçak Kazı Operasyonu Yapıldı

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ESKİŞEHİR’DE KAÇAK KAZI OPERASYONU

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığına dair bir ihbar alması üzerine hemen harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, kaçak kazı yapılan alanda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Jandarma ekiplerinin, gerçekleştirilen operasyonda bölgede yaptığı inceleme sırasında 6 farklı kazı malzemesi, bir el dedektörü ve bir pointer cihazı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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