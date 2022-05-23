Gupse Özay 6 aylık hamile

İki yıl önce Çeşme’de nikah masasına oturan oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber geldi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay’ın altı aylık hamile olduğu öğrenildi.

Altı yıldır birlikte olduğu meslektaşı Barış Arduç ile Temmuz 2020’de nikah masasına oturan Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayan güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.

Daha önce “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna, gülerek “Biraz daha zaman” diyen ve birkaç gün önce bir davete katılan Barış Arduç eşi Gupse Özay’ın evde senaryo yazmakla meşgul olduğunu söylemişti.

Yakışıklı oyuncu, “Görüşemediğiniz için bir isyan oluyor mu evde?” sorusuna da “Hayır olmuyor. Bizim mesleğimizin doğasında bu var. İkimiz de birbirimize saygı duyan insanlarız” yanıtını vermişti.

Bu açıklamadan günler sonra Özay’ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, güzel haberi; gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı “Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler” paylaşımını kendi hesabından yayınlayarak duyurdu.

Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan 37 yaşındaki Gupse Özay, paylaşımına “Teşekkür ederiz” notunu düştü.