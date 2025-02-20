Güran Davasında Şok İddia ve Talepler

MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE CİNAYET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 28 Aralık 2024 tarihinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 23 Ocak’ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

İSTİNAF BAŞVURULARI İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçelerini değerlendirdi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ve istinaf dilekçeleri, değerlendirilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

NEVZAT BAHTİYAR’DAN TAHLİYE TALEBİ

Nevzat Bahtiyar’ın avukatları, istinaf başvurularında müvekkilleri aleyhine yapılan itirazların reddedilmesini ve 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılmasını talep etti. Ayrıca, müvekkillerinin tahliye edilmesi yönünde de istek belirtildi.

BAKANLIK VE GÜRAN AİLESİNDEN ÇEŞİTLİ BAŞVURULAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından yapılan istinaf başvurularında Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın kaldırılması ve “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılması istendi. Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın avukatı da benzer taleplerde bulundu. Amca Salim Güran’ın avukatı ise, Nevzat Bahtiyar’ın daha ağır suçlardan cezalandırılmasını istedi.

SANIK AİLESİ BERAAT VE TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın avukatları, müvekkilleri hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kaldırılmasını, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GÜNDEM

Davanın gelişmeleri sırasında Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ali Eryılmaz, “Arif Güran suçu oğlu Enes’in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim’in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş” dedi.

CEZALAR VE YENİ İDDİANAME

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024’teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ayrıca, 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Şüpheliler arasında tutuklu ve tutuksuz olanlar arasında, R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) gibi çocuklar da yer aldı.