Güran Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı

Narin Güran Soruşturması ve HTS Bilirkişi Raporu

Narin Güran soruşturmasında hazırlanan HTS bilirkişi raporunun detaylarına ulaşıldı. Amca Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu gün saat 15.20 sıralarında Arif Güran’ın evine geldiği ve evin arka tarafındaki ahır kısmına geçtiği belirtiliyor. Raporda, saat 15.22 sıralarında Narin’in evin içerisinde bulunduğu kaydedildi. Nevzat Bahtiyar’ın ise saat 15.08’de Salim Güran’ı arayıp 42 saniye görüştüğü ve ardından saat 15.27’de Narin’in evinde olduğu ifade ediliyor. Salim Güran’ın ise ifadesinde 21.08.2024 günü Uzunbahçe Köyü’ne gittiğini beyan ettiği ancak yapılan araştırmalarda o gün Uzunbahçe Köyü’ne gitmediği ortaya konuldu.

Olay Günü Yasal Kayıtlar ve Detaylar

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ne bağlı Tavşantepe Köyü’nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasıyla ilgili HTS bilirkişi raporunda, amca Salim Güran ile diğer isimlerin HTS kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde olayın olduğu saatlerdeki sinyal hareketleri ve baz istasyonu kayıtları tespit edildi. Rapora göre, bu bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un baz istasyonlarıyla ilgili detaylar özenle kaydedildi.

HTS Kayıtlarına Göre Hareketler

Yapılan çalışmalarda, GSM hatlarıyla yapılan görüşmelerin yoğun olduğu bölgelerde, salim Güran’ın 21.08.2024 günü saat 14.52’de kendi ikametinden çıktığı belirlendi. Saat 15.20’de Arif Güran’ın evine geldiği ve çeşitli bölgelere dağıldığı kaydedildi. Saat 15.52 sıralarında Mehmet Selim Ata’yı aradığı ve saat 16.10’da evden ayrıldığı tespit edildi. Ardından, saat 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafındaki mısır tarlasında bulunduğu belirtildi.

Diğer Şahısların Kayıtları ve Durumları

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan raporla, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar’ın HTS kayıtları da detaylandırıldı. Enes Güran, olay günü saat 15.41’de ikametinde bulundu ve ardından Salim Güran’ın evine geçti. Nevzat Bahtiyar ise Salim Güran ile saat 15.08’de görüştükten sonra Arif Güran’ın evinin çevresinde hareket etmeye devam etti ve saat 15.27’de de bu evin içerisinde bulunduği ifade edildi.

Raporun Genel Değerlendirmesi

Yapılan değerlendirmelerde, 21.08.2024 tarihinde aile bireyleri ve Nevzat Bahtiyar’ın saat dilimindeki hareketlerinin belirli bir düzen içerisinde olduğu ifade edildi. Rapor, bu sırada özellikle Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin uyumlu olduğunu ortaya koydu. Bilirkişi, çeşitli isimlerin ev ve çevresindeki hareketlerini tek tek kaydederek, bu durumun soruşturmanın seyrine katkı sağladığını düşündürdü.