Gurbetçi Savaş Çoban Koşuyor

Almanya’da yaşayan 32 yaşındaki gurbetçi Savaş Çoban, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla geçtiğimiz ay İstanbul’dan başlayan ultra maratonunun 6’ıncı durağı olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesine ulaştı. Türkiye’yi koşarak yaklaşık 5 bin kilometre dolaşmayı hedefleyen Çoban, “Maceramın 70 veya 80 gün sürmesini planlıyorum. Umarım ülkemin tanıtımına önemli bir katkı sağlarım” sözlerini iletti.

MARATONUN AİLESİ

Münih’te yaşayan Savaş Çoban, Türk kültürünü tanıtmak için yılbaşında Türkiye’yi koşarak dolaşmaya karar verdi. Plan ve hazırlık süreçleri yaklaşık 2 ay sürdü. Rota belirlendikten sonra, 24 Ağustos’ta İstanbul’un Sultanahmet Meydanı’ndan ultra maratona başladı. İlk durağı İstanbul olan Çoban, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir kıyı şeridi boyunca koşarak toplamda 689 kilometre mesafe katetti ve 6’ıncı durağı Kuşadası’na ulaştı. Burada bir gün konakladıktan sonra, Muğla’nın Milas ilçesine doğru koşmaya devam etti.

İLERİ HAREKET PLANI

Savaş Çoban, Akdeniz kıyıları boyunca ilerledikten sonra Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Van, Ağrı ve Erzurum’u geçip, sonrasında Karadeniz kıyılarına yönelmeyi planlıyor. Yine İstanbul’da 5 bin kilometre sürecek ultra maratonunu tamamlamayı hedefliyor.

ÖNCEKİ DENEYİMLERİ VE ZORLUKLARI

Daha önce benzer ultra maratonlar koştuklarını belirten Çoban, “2021 yılında Almanya’nın Münih kentinden İstanbul’a kadar 2 bin 250 kilometre koştum. 2022’de Peru’yu 87 gün boyunca koşarak dolaştım. Daha sonra da yine koşarak Moğolistan’ı bir uçtan bir uca kat ettim. Ultra maraton jogging süresince sabah erken kalkıp, gece geç saatlere kadar rotamda ilerliyorum. Sadece dinlenmek ve yemek için ara veriyorum” dedi. Koşusu sırasında başına ilginç olaylar geldiğini vurgulayan Çoban, “Almanya’dan Türkiye’ye koşarken 9 ülke geçtim. Balkan ülkelerine geldiğimde sınırda, polis beni hep kaçak göçmen sandı. Şu ana kadar Türkiye’de ilginç bir olay ya da sorun yaşamadım. Amacım, ülkemi ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayanlara tanıtmak. Kuşadası’nı ise çok beğendim” ifadelerini kullandı.