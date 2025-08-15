Gurbetçiler Dönüş Yolu Hüzünlü Geçiyor

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş süreçleri sürüyor. Tatil ve ziyaretlerin ardından memleketlerinden çıkış yapan gurbetçiler, sıklıkla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih ediyor. Burada gümrük işlemlerini tamamlayan gurbetçiler, Türkiye’ye gelirken hissettikleri sevinci buruk bir şekilde geride bırakıyor.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZOR

Almanya’ya dönen Faruk Kuduban, “Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşıyorum” diyerek, memleketi Trabzon’da geçirdiği 5 haftalık tatilini tamamladığını ve dönüş yolculuğunun başladığını ifade ediyor. 45 yıldır gurbet hayatı sürdüğünü belirten Kuduban, “Biz Türküz ve Türkiye bizim için çok önemli. Her sene Türkiye’ye gelmeye çalışıyoruz. Burada ailemizle ve sevdiklerimizle buluşuyoruz. Bizim memleketimiz çok güzel, dünyada hiçbir şeye değişmem” diyor. Trabzon ve İstanbul’un güzelliğine de vurgu yaparak, tatilini her zaman Türkiye’de geçirdiğini anlatıyor.

DÖNÜŞ HÜZNÜ

Ailesiyle Danimarka’ya dönen Ramadan Yaman, tatillerinin çok güzel geçtiğini ifade ediyor. Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu dile getiren Yaman, “Gurbette yaşamak çok farklı bir duygu. Vücudun orada ama kalbin burada” şeklinde açıklama yapıyor. “Ailen Türkiye’de yaşıyor. 11 ay sabırsızlıkla memlekete gelmek için bekliyorsun. Gelirken güzel bir heyecanla geliyorsun, dönerken burukluk ve çöküntü yaşıyorsun” diyen Yaman, Danimarka’da dönünce tekrar gelmek için zaman saydıklarını belirtiyor.

HÜZNÜN ARDINDAN YENİ HEDEFLER

Almanya’ya dönen Yeter Yavuz, Türkiye’den dönerken hissettiği burukluğu aktarıyor. Yavuz, “10 yıl sonra tamamen ülkesine dönmek istediğini” kaydederek, memleket özleminin zamana yayılan etkisini ifade ediyor.