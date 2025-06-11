Gurbetçiler, Gözyaşlarıyla Yurda Geliyor

GURBETÇİLER YAZ AYLARINDA YURDA GİRİYOR

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte göçmenlerin Türkiye’ye gelişleri hızlanıyor. Yıllık tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından giriş yaparak yurda dönüyor.

SINIRDA UYGULANAN ÖNLEMLERDEN MEMNUNİYET

Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemlerden ve işlemlerin hızlı ilerlemesinden dolayı duydukları memnuniyeti paylaşıyor. Sınırdan geçiş işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, Edirne’de kısa bir dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yola çıkıyor.

DÜNYA ÇAPINDA HASRET DUYGUSU

Almanya’nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sorunsuz bir şekilde geçiş yaptığını belirtti. Türkiye’ye ayak bastığı anda duygulandığını ifade eden Batı, “Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri’ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz. 1970’ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun,” dedi.