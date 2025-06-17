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Gurbetçiler Kayseri’de Coşkuyla Karşılandı

GURBETÇİLER KAYSI’DE SÜRPRİZLE KARŞILANDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirdeki gurbetçileri coşkuyla karşıladı. Yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı’ndaki etkinlikte, gurbetçiler, kente gelen protokol üyeleri tarafından çiçekler, çikolatalar, halk oyunları ve mini konserlerle ağırlandı.

SEVİNCİN VE HAREKETLİLİĞİN TEMELİ

Vali Çiçek, gurbetçilerin gelişinin şehirde belirgin bir sevinç ve hareketlilik yarattığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç ise gurbetçilere hitaben, “Sizler bizim yüz akımız, gurur kaynağımızsınız. Kayseri sizinle güzel. Memleketinize hoş geldiniz, her zaman başımızın tacısınız.” sözleriyle onları selamladı.

HATIRA FOTOĞRAFLARI VE GÜL İKRAMI

Karşılamanın ardından Başkan Büyükkılıç, gurbetçilerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Gelen misafirlere ayrıca gül sunarak, sıcak bir karşılama gerçekleştirdi.

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