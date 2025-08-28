Gurbetçiler Türkiye’den Avrupa’ya dönüyor

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Kapıkule ve bölgede bulunan diğer sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, dönüş süreçlerinde yoğunluğun en çok görüldüğü yerlerden biri olan Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıkışıklık yaşıyor. Kilometrelerce uzanan araç kuyruklarında, gurbetçiler duygusal anlarını dile getiriyor.

AYRILIK HÜZNÜ

Berlin’den Türkiye’ye tatil için gelen Murat Acar, dönüş yolculuğuna başladıklarını belirterek, “Berlin’den geliyoruz. Damatla birlikte geldik, tatilimizi yaptık. Şimdi de geri dönüyoruz. Tabii ki ayrıldığımız için üzgünüz ama inşallah seneye tekrar gelir, uğrarız. Allah nasip ederse yine geleceğiz” ifadelerini kullanıyor.

TÜRKİYE GİBİSİ YOK

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Songül Demiroğlu, memleketten ayrılırken hissettiği burukluğu aktarıyor. “Memlekette gezdik, akrabalarımızı, annemi ve herkesi ziyaret ettik. Çocuklarımla birlikte denize de gittik, güzel vakit geçirdik. Almanya’da burayı çok özlüyoruz, bu yüzden şu an buruk bir şekilde geri dönüyoruz. Çünkü memleketin tarifi olmuyor, başka bir şey. Bütün zorluklara rağmen severek geliyoruz ama ayrılırken de zor oluyor. En çok özlem var, bayrağımızı görünce heyecanlanıyoruz. Orada büyüdüm ama buranın özlemi hiç bitmiyor. Vatanımızı çok seviyoruz. Biz gurbetçilere karşı biraz daha anlayış gösterilmesini istiyoruz. Bu kadar yolu kat edip gelmek kolay değil. Ama Türkiye gibisi yok, Türkiye tek vatan. O yüzden Türkiye’yi çok ama çok seviyoruz.”

UZUN BEKLEYİŞ

Viyana’dan gelen Ayşe Mertaslan, uzun süre beklemekten yakınıyor. “Sabah 09.00’dan beri buradayız, daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Evimize ne zaman gideceğimiz de belli değil. Biz Viyana’da yaşıyoruz ama aslında fark etmiyor, insanın içinde hep bir burukluk oluyor. Her şey var ama çalışırsanız var tabii, kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Sabah 06.00’da kalkıp işimize gidiyoruz ama yine de içimizde bir burukluk var.” diyor.

– EDİRNE