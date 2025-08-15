Gurbetçiler Türkiye’den dönüş yapıyor

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

AVRUPA’dan gelen ve yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 13 Ağustos itibarıyla 1 milyon 373 bin 720 gurbetçi, kendi ülkelerine döndü. 22 Haziran’dan itibaren tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçilerin geri dönüşleri devam ederken, birkaç hafta boyunca süren tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüş yapıyorlar. Tatil sona eren gurbetçiler, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş yapılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Türkiye’deki tatilleri boyunca mutluluğu bulan Türk vatandaşları, ana vatanlarından ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

GURBETÇİLERİN GELİŞİ VE DÖNÜŞÜ

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, 22 Haziran’dan bu yana 1 milyon 860 bin 983 gurbetçi Türkiye’ye giriş yaptı. 13 Ağustos itibarıyla 1 milyon 373 bin 720 kişi, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere bu kapıdan çıkış yaptı. Almanya’ya dönen Ali Osman Yayla durumunu, “Yıllık izin için Türkiye’ye geldik. Avrupalı Türkler olarak ana vatanımıza, memleketimize o kadar bağlıyız ki göçmen kuşlar gibi Avrupa’da okul tatilleri başlar başlamaz memleket hasretimizi gidermek için Türkiye’ye geliyoruz. Tatil bitince de bir hüzünlü dönüş oluyor” sözleriyle ifade ediyor. Yayla, birçok ailenin uzun bir süre akrabalarından ayrı kaldıktan sonra yeniden yaşadıkları ülkelere geri döndüklerini belirtiyor.

DUYGULAR VE HATIRALAR

Yaz tatilini Yozgat’ta geçiren Büşra Koçak, “Yozgat’a gittik, İstanbul’a gittik. Gezebileceğimiz yerleri gezdik. Üzgünlük var tabii. İnşallah seneye kadar çabuk geçer de yine geliriz, Allah nasip ederse. Vatanımız başka. Her yönüyle, iyisiyle kötüsüyle vatanımız her zaman güzel” diyerek hislerini paylaşıyor. Irak’ın Kerkük şehrinden gelen Türkmen asıllı Muhammed Halil de tatilinin sonunda Danimarka’ya döndüğünü ifade ediyor. Halil, “Tatil boyunca Türkiye’nin farklı yerlerini gezdik. Her şey çok güzeldi. Türkiye’den ayrılmak gerçekten çok zor çünkü burayı çok seviyoruz” diye konuşuyor.