Gurbetçiler, Türkiye’den hüzünle ayrılıyor

GURBETÇİLER DÖNÜYOR

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş süreçleri sürüyor. İzin sürelerinin sona ermesine az bir zaman kala yola çıkan gurbetçiler, en fazla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih ediyor. Kapıkule’deki hareketlilik, zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Gümrük işlemlerini tamamlayan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye’den buruk bir şekilde ayrılıyorlar.

AİLE HASRETİ

Almanya’ya dönen Ayhan Kuzucu, dönüş yolunun her daim hüzün dolu olduğunu aktardı. Duygu dolu anlar yaşayan Kuzucu, “Memleketim Sivas’ta iznimizi geçirdik. Çok şükür, güzel geçti. Şimdi gurbete gidiyoruz, geride ailemi bıraktım. Zor oluyor. İnsan duygulanıyor. Gurbette en çok aileyi özlüyoruz.” şeklinde duygularını paylaştı. Fransa’ya giden Kadir Coşkun ise tatilinin güzel geçtiğini ifade ederek, “Dönüş yolu hüzünlü oluyor. Memleketimizi özlüyoruz. Ezan sesini, akrabaları, her şey özlüyoruz. Giderken içimiz buruk oluyor.” dedi.

TÜRKİYE HÜZNÜ

Ali Yıldız, Türkiye’ye sevinçle geldiklerini ancak hüzünle ayrıldıklarını belirtti. Yıldız, “Çocuklar, hiç ayrılmak istemiyor. Türkiye’yi çok seviyoruz. Yurt dışında yaşamaya biraz alıştık ama geride kalanlara özlem duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Almanya’ya dönen Eylül Bektaş ise 11 ay boyunca tatil yapmayı ve Türkiye’ye gelmeyi beklediklerini aktardı.