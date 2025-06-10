Gurbetçiler Türkiye’ye ulaşıyor, mutlulukla

Yıllık tatillerini memleketlerinde geçirmek amacıyla yola çıkan gurbetçilerin Türkiye’ye girişleri devam ediyor. Sıla yolculuklarında kara yolunu seçen bu vatandaşlar, Edirne’deki Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli ile Kırklareli’ndeki Dereköy sınır kapıları üzerinden yurda dönüyor. Sınır kapılarında uygulanan tedbirler sayesinde işlemlerini hızlıca tamamlayan gurbetçiler, vatanlarına kavuşmanın mutluluğuyla memleketlerine yöneliyor.

HUZURLA ANAVATANA DÖNÜYORLAR

Almanya’dan gelen Osman Çil, AA muhabirine Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çil, iznini İstanbul ve Giresun’da geçireceğini ve ailesiyle hasret gidereceğini dile getirdi. Türkiye’ye girdiğinde gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Çil, “Anlatılamaz duygular yaşıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Gurbette vatanın her şeyini özlüyoruz. Havasını, suyunu, toprağını, insanını özlüyoruz. Vatan bir başka güzel.” sözlerini aktardı.

MEMLEKETE GELMEK HER YIL HEYECAN VERİYOR

Finlandiya’dan gelen Fethi Türkileri de yolculuklarının iyi geçtiğini kaydetti. Ana vatanlarına dönmenin keyfini yaşadıklarını anlatan Türkileri, “Her sene tatilin gelmesini bekliyoruz. Memlekete gelmek çok güzel bir duygu. Yurt dışında ülkemizin suyuna, havasına ve bayrağına kısacası her şeyine hasretiz.” diye belirtti.

GEÇİŞLERİN HIZLI OLDUĞUNU BELİRTİYORLAR

Almanya’dan gelen Emin Durmuş, sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçişlerin hızlı olduğunu aktardı. Türk bayrağını görünce büyük bir sevinç yaşadığını dile getiren Durmuş, “Duygularımı anlatmak çok zor. Vatanımızı, bayrağımızı, minarelerimizi özlüyoruz. İznimiz boyunca ailemizle zaman geçirip hasret gidereceğiz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.” ifadesinde bulundu.