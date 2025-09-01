Gurbetçiler Türkiye’ye Yaz İçin Geldi

GURBETCİLER TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelmeye başladı. 22 Haziran’dan itibaren kara yoluyla anavatana gelen gurbetçiler, izin süreleri dolduğunda yaşadıkları ülkelere geri dönüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, kolluk kuvvetleri temsilcileri ve çeşitli kurum yetkilileriyle yaptığı ağustos ayı asayiş toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Sezer, 22 Haziran’da başlayan gurbetçi yoğunluğunun, dönüşlerin başlamasıyla birlikte sona yaklaştığını dile getirdi.

SON DÖNEM GURBETÇİ RAKAMLARI

Sezer, konuyla ilgili şunları belirtti: “Bu hafta son haftamız, artık dönüş trafiğinde iyiden iyiye azalma söz konusu. Bu sene özellikle gümrük kapılarımızda Ticaret Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın destekleri, valilik olarak aldığımız tedbirlerle, özellikle gişe sayılarının artırılmasıyla, hem Bulgaristan hem de Yunanistan’daki yöneticilerin duyarlılığı ile düzgün bir yıl geçirdik. Gurbetçilerimiz, hem ülkemize girişte hem de bulundukları ülkelere dönüşü sırasında oldukça kısa bekleme süreleriyle bu sezonu kapatıyor.”

ÜÇ AYDA 4 MİLYON YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Vali Sezer, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapıları’ndaki giriş-çıkış rakamlarını da paylaştı. Sezer, “Geride bıraktığımız dönemde toplamda 1 milyon 27 bin 696 araç ülkemizde giriş ve çıkış yapmıştır. Günlük ortalama 14 bin 475 araç giriş-çıkış gerçekleştirdi. 4 milyon 96 bin 911 kişi de bu süreçte giriş ve çıkış yaptı. Özellikle pik günlerde giriş ve çıkıştaki ortalama bekleme süremiz bir saati buluyor. Diğer günlerde ise bu süre 39 dakikayı geçiyor” dedi.

GURBETÇİLERİN EKONOMİYE KATKISI

Ayrıca gurbetçilerin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtmek gerekiyor. Sadece 2024 yılı içerisinde gurbetçilerin ekonomiye 10 milyar dolardan fazla bir katkı sunduğu ifade edildi. Gurbetçilerin ortalama aile harcaması ise 15 bin euro olarak hesaplanmış durumda.