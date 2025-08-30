Gurbetçiler Yola Çıkıyor, Kapıkule Yoğun

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLOCULUĞU SÜRÜYOR

Türkiye’de yaz tatillerini geçiren gurbetçilerin, Avrupa’daki ülkelerine yapılan dönüş yolculukları devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda, bu tatil sonrası oluşan yoğunluk dikkat çekiyor. 22 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında, Edirne ve Kırklareli’ndeki toplam 5 sınır kapısından yaklaşık 2 milyon gurbetçi çıkış yaptı. Yaz izinlerini geçirmek için ana vatana gelen gurbetçiler, dönüş zamanının yaklaşmasıyla birlikte tekrar yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında yoğunluk gözlemleniyor. Güneydoğu Avrupa’ya geçiş için son aşama olan Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçiler, gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluşturarak çıkış için bekliyor. Bu sırada ana vatandan ayrılmanın hüznünü de yaşıyorlar.

BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN SINIRLARINDA YÜKSEK HAREKETLİLİK

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapıları’ndan 22 Haziran ile 28 Ağustos tarihleri arasında toplamda 564 bin 168 araç giriş yaptı ve 503 bin 256 araç çıkış gerçekleştirdi. Aynı dönemde, bu beş sınır kapısından toplamda 2 milyon 243 bin 871 yolcu giriş yaparken, 2 milyon 45 bin 205 yolcu çıkış yaptı. Giriş ve çıkış yapan yolcuların yaklaşık 2 milyonunun gurbetçi vatandaşlardan oluştuğu belirtildi.

DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUN HÜZNÜ

Aydın’ın Didim ilçesinde yaz tatilini geçiren, “Dayı” ismini verdikleri 10 aylık köpekleriyle Almanya’ya dönen Meral Susa, “Yaklaşık 2,5 haftadır Türkiye’deydik. Didim tarafından geliyorum. Ailemiz orada ve güzel vakit geçirdik. İlk defa arabayla yolculuk yapıyoruz Almanya’dan. Tatilimiz bitti, o nedenle çok üzgünüz. 10 aylık bir köpeğimiz var, aslında onun için arabayla gelmeyi tercih ettik. Çok rahat geçti yolculuğumuz. Bundan sonra da umarım öyle geçer” diye ifade etti. Almanya’ya dönen Şemsettin Zengin ise, “Türkiye’de 1 ay kaldık. Edirneliyiz zaten. Çok güzel geçti tatil. Hasret kolay dinmiyor, 1 aya sığmıyor. Türkiye’miz çok güzel. Bütün ailemiz burada olduğu için ayrılmak da çok zor oluyor” dedi. Paris’e giden İğdır’dan gelen Serkan Kızılay, dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu belirtti. Kızılay, “Çok güzel geçti tatilimiz. Gezdik, eğlendik, ailemizi gördük. Fransa’da inşaat işi yapıyorum. Ailemizi ve ülkemizi arkada bırakıp dönmek çok üzücü. Bu bizi ister istemez etkiliyor. Ama orada da mutluyuz, orada da bir işimiz ve hayatımız var ama hiçbir yer kendi ülkeniz kadar güzel olmuyor” dedi.