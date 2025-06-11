Gurbetçiler, Yurda Giriş Yapıyor

YAZ AYLARIYLA GURBETÇİ GÖÇÜ

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte, yurtdışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye dönüşü hızlanıyor. Yıllık izinlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak ülkeye giriş yapıyor.

ÖNLEMLER VE HIZLI İŞLEMLERDEN MEMNUNİYET

Gurbetçiler, sınır kapılarında uygulanan önlemler ve işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesinden duydukları memnuniyeti paylaşıyor. İşlemlerini tamamladıktan sonra, Edirne’de kısa bir dinlenme molası veren vatandaşlar, sonrasında memleketlerine doğru yola çıkıyor.

DUYGUSAL ANLAR VE HASRET

Almanya’nın Stuttgart şehrinden gelen Cuma Batı, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sorunsuz bir şekilde geçiş yaptığını belirtiyor. Türkiye’ye ilk adım attığında duygulandığını ifade eden Batı, “Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri’ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz.” diyor. 1970 yılından beri yurt dışında yaşayan Batı, memleketin havasını, suyunu ve ekmeğini özlediklerini vurguluyor. Ayrıca, bu yıl sınırda alınan önlemlerin yerinde olduğunu belirterek, “İşlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” şeklinde konuşuyor.