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Gurbetçiler, Yurda Giriş Yapıyorlar

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GURBETÇİLERİN GELİŞİ ARTIK HIZLANDI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yurtdışında yaşayanların Türkiye’ye dönüşü başladı. Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçerek yurda giriş yapıyor.

SINIR KAPILARINDAN MEMNUNİYET

Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemler ve işlemlerin hızından memnun olduklarını dile getiriyor. İşlemlerini halleden vatandaşlar, Edirne’de kısa bir dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yollarına devam ediyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR

Almanya’nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan problemsiz bir şekilde geçtiğini belirtti. Türkiye’ye adım attığı anda duygulandığını dile getiren Batı, “Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri’ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz. 1970’ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.

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