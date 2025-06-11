Gurbetçiler, Yurt Dışından Dönüyorlar

GURBETÇİLER YURDA GİRİYOR

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, gurbetçilerin Türkiye’ye dönüşleri başladı. Yıllık izinlerini ülkemizde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçerek yurda giriş yapıyor.

ÖNLEMLERDEN MEMNUNİYET

Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemler ve işlemlerin hızlı ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. İşlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayan vatandaşlar, Edirne’de kısa bir dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yolculuklarına devam ediyor.

DÜYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR

Almanya’nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sıkıntısız geçiş yaptığını belirtti. Türkiye’ye ayak bastığı an duygulanan Batı, “Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri’ye gideceğiz ama önce Edirne’de biraz dinleneceğiz. 1970’ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.