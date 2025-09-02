Haberler

Gürbulak Gümrükte Eroin Ele Geçirildi

GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gürbulak Gümrük Sahası’nda düzenlenen operasyonda, tırın yakıt deposuna gizlenen 11 kilo 633 gram eroin jandarma ve gümrük ekipleri tarafından ele geçiriliyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesindeki bu gümrük sahasında ortak bir çalışma yapıyor.

YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gerçekleştirilen kontroller esnasında şüpheli bir tır durdurularak detaylı arama gerçekleştiriliyor. Bu aramada, aracın Vebasto deposunda gizlenmiş bir şekilde 11 kilo 633 gram eroin ortaya çıkıyor. Söz konusu operasyonda bir şüpheli de gözaltına alınıyor.

ÖNEMLİ

