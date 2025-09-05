Gürbulak Sınır Kapısı’nda Kaçak Sigara

GÜRBULAK SINIR KAPISI’NDA KAÇAK SİGARA VE GÖZALTILAR

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen bir operasyonda 4 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliyor. Ağrı Valiliği, bu duruma ilişkin olarak, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışma yaptığını bildiriyor.

TIRDA YAPILAN ARAMA SONUCU BULUNTULAR

Ekipler, Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir tırı durduruyor. Dorsede gerçekleştirilen aramada, malzemelerin arasına gizlenmiş olan 4 bin 450 paket bandrolsüz sigaranın bulunduğu tespit ediliyor. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alınıyor.

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı olan mücadelenin süreceğini vurguluyor. Gürbulak Sınır Kapısı’ndaki denetimlerin artırılacağı belirtiliyor.