Gürbulak Sınır Kapısı’nda Uyuşturucu Bulundu

UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 2 bin 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak bir çalışma yaptığını açıkladı.

ARMA VE GÖZALTI

Ekipler, ülkeye yasal yollarla giriş yapan bir çekiciye bağlı dorsede detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sırasında 2 bin 450 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.