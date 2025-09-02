Haberler

Gürbulak Sınır Kapısı’nda Uyuşturucu Bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 2 bin 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak bir çalışma yaptığını açıkladı.

Ekipler, ülkeye yasal yollarla giriş yapan bir çekiciye bağlı dorsede detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sırasında 2 bin 450 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Van’daki Gençlik Yarışmaları Devam Ediyor

Van'daki 'Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali'nde 68 yarışmacı, 14 ilden katılarak ses yarışmasında yeteneklerini sergiliyor. Etkinlik, gençlerin kültürel değerlerini tanıtmayı hedefliyor.
Chp Myk, İstanbul Yönetimi’ni Uzaklaştırdı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

