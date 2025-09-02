Gürbulak’ta 2.450 uyuşturucu hap ele geçirildi

UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 450 adet uyuşturucu hap yakalandı. Ağrı Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

ARAMADA BULUNAN UYUŞTURUCU HAPLAR

Ekipler, yasal yollarla ülkeye giriş yapan bir çekiciye bağlı dorsede detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sonucunda, 2 bin 450 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.