Gürbulak’ta Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 394 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

gurbulak-ta-tarihi-uyusturucu-operasyonu-394-kilogram-metamfetamin-ele-gecirildi

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizleri sonucunda Gürbulak Gümrük Sahası’na giriş yapan bir TIR, şüpheli olarak tespit edilerek takibe alındı. Gümrük Muhafaza ve Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araca yönelik detaylı bir kontrol gerçekleştirme kararı aldı.

394 KİLOGRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

Narkotik Kimya Tespit (NARKOKİM) ekiplerinin gerçekleştirdiği X-Ray taraması neticesinde, TIR’ın yasal yükü arasında gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin bulundu. Bu operasyon, Türkiye’nin doğu sınırında son yılların en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

PİYASA DEĞERİ 1.1 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edildi. Yetkililer, bu büyük miktarın örgütlü suç şebekeleri için önemli bir finansman kaynağı yaratığını vurguladı.

Uyuşturucu İMHA EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLADI

İmha işlemleri sona eren uyuşturucu maddeye dair, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, uyuşturucu maddelerin trafiğinin kökeni ve buna bağlı kişi ya da organizasyonların tespitine yönelik olarak genişletilebileceği belirtildi.

