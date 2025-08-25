Gürbüz Yaprak, Düğün Yemekleri Hazırlıyor

GÜRBÜZ YAPRAK’IN DÜĞÜN YEMEKLERİYLE MUTLULUK KATILAN GÜNLER

Kars’ta ikamet eden 78 yaşındaki Gürbüz Yaprak, 30 yıldır düzenlenen düğünlerin vazgeçilmez bir parçası olarak yöre halkının en özel anlarına lezzet sunuyor. Akyaka ilçesinin Sulakbahçe köyünde yaşayan Yaprak, genç yaşlarından bu yana sürdürdüğü aşçılık mesleğiyle tanınıyor. 30 yılı aşkın süreyle bölgenin en çok tercih edilen aşçısı olan Gürbüz Yaprak, yalnızca bir aşçı olarak değil, aynı zamanda yöresel tatların koruyucusu konumunda.

özenle hazırlanan DÜĞÜN YEMEKLERİ

Yaprak’ın en çok tercih edilen yemeği, yanında yufka ve salatayla birlikte sunulan haşlama et ve pilav. Düğün yemeklerinin her birinin titizlikle hazırlandığını vurgulayan Yaprak, lezzetin sırrının içine katılan sevgi ve emek olduğunu ifade ediyor. Yaprak, “Akyaka ve tüm köylerinde düğün yemeklerini ben yapıyorum. Ağaç ateşiyle yapıyorum. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor” diyor.

DAHA FAZLA DÜĞÜN, DAHA FAZLA LEZZET

Düğün sahipleri de Gürbüz Yaprak’ın hazırladığı yemeklerin hem tatlı hem de doyurucu olduğunu belirtiyor ve bu nedenle düğünlerinde başka bir aşçı aramaya gerek duymadıklarını aktarıyor. Sulakbahçe köyü ve çevresinde, Gürbüz Yaprak’ın kazandan çıkan lezzetleri, yıllar boyunca düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez bir unsuru olmayı sürdürüyor. Yaprak, 30 yıllık deneyimiyle sadece yemek pişirmekle kalmayıp, aynı zamanda yüzlerce ailenin mutluluğuna da ortak oluyor.