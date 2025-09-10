Gürcan, Kadınlarla sorunları görüştü

VATANDAŞLARLA BULUŞMA

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kadın muhtarlar, vatandaşlar ve Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığındaki ofisinde gerçekleştirilen buluşma sırasında Gürcan, vatandaşların taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinledi. Şehrin geleceği için atılacak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Gürcan, “Her zaman olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, çözüm ve hizmet odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

KADIN VE AİLE ODAKLI ÇALIŞMALAR

KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya ve yönetimiyle yapılan görüşmede, kadın ve aile odaklı projelerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Gürcan, KADEM’in sosyal, kültürel ve ekonomik alanda Eskişehir’e sağladığı katkıların büyük önem taşıdığını belirterek, başarı dileklerini iletti.

KADIN MUHTARLARLA İSTİŞARE

Gürcan, Eskişehir’in kadın muhtarlarıyla da bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm yollarını ele aldı. Yerel yönetimin öncüleri olan kadın muhtarlarla görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürcan, “Onların gayreti ve özverisi, Eskişehir’imizin daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda çok değerli bir katkıdır.” ifadelerini kullandı.