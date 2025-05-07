Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Parti Başkanlığı Seçildi

YENİ PARTİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Gürcistan’ın Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinde 2012 yılından beri iktidarda olan Gürcü Hayali Partisinin yeni genel başkanı olarak belirlendi. Tiflis’te düzenlenen iktidar partisinin 9. Kongresi, eski Başbakan İrakli Garibaşvili’nin 1 Şubat 2024 tarihinde Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasıyla gerçekleştirildi. Kongrede, Gürcistan’ın kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili’nin de katılımıyla Kobakhidze, partinin başkanlığını üstlendi.

ULUSAL ÇIKARLAR İÇİN MÜCADELE VURGUSU

Kobakhidze, kongrede yaptığı konuşmada, Gürcistan’ın milli çıkarlarını korumak için mücadele etme kararlılıklarını dile getirdi. Bugünün dünyasının zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kobakhidze, “Etkili güçlerin, en güçlü devletlerin bile devlet egemenliğini nasıl devretmeye çalıştığını görüyoruz” dedi. Ayrıca birçok ülkede ekonomilerin nasıl çökertildiğini, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temellerin, bu ilkelerin doğum yeri kabul edilen ülkelerde nasıl ihlal edildiğini vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİ

Kobakhidze, Gürcistan’ın Avrupa Birliği’ne üye olmasının ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının en önemli hedefleri olduğunu belirtti. Bu amaç doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.