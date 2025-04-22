Gürcistan Dışişleri Bakanı, Rusya İşgalini Belirtti

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Rusya’nın ülkesi üzerindeki işgal politikalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Botchorishvili, başkent Tiflis’te bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. İkili, Dışişleri Bakanlığındaki kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Botchorishvili, burada yaptığı açıklamada, Gürcistan’ın AGİT’in bir üyesi olduğunu hatırlatarak, “Bu bağlamda, AGİT’in kuruluşunun 50. yıl dönümünde, bu örgütün Avrupa güvenliği için çalışma kapasitesine sahip olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SORUNU

Bakan, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını dile getirerek, “Gürcistan’ın iki bölgesi Abhazya ve Tskhinvali (Güney Osetya) Rusya’nın işgali altında ve Rusya, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu. Sinirlioğlu’nun, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya’nın işgal hattını ziyaret edeceğini aktaran Botchorishvili, AGİT Genel Sekreteri’nin “işgalin ağır insani sonuçlarını yakından görme fırsatına sahip olacağını” belirtti. AGİT’in Gürcistan ile Rusya arasındaki Cenevre Müzakereleri’ne katkı sağladığını ifade eden bakan, iki ülke arasında daha önce gerçekleştirilen Gali Görüşmeleri’nin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

BARIŞÇIL POLİTİKA VE İNSAN HAKLARI

Botchorishvili, Gürcistan’ın barışçıl politikalar izlemeye devam ettiğini ifade ederek, “İşgal altındaki topraklarda uluslararası güvenlik ve insan hakları mekanizmalarına erişim sağlanmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Gürcistan bölgede barış ve istikrar istiyor.” diye konuştu. Aynı zamanda, Güney Kafkasya’da barış ve istikrara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor, Gürcistan’ın bölgede barış ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AGİT’İN GÜRCİSTAN’A DESTEĞİ

Sinirlioğlu ise AGİT Genel Sekreteri olarak Gürcistan’daki resmi temaslarının ilkini gerçekleştirdiğini aktardı. AGİT’in Gürcistan’a destek verdiğini belirten Sinirlioğlu, “Elbette ki, örgütümüze üye olan tüm ülkelerin çıkarlarına sadakatle hizmet ediyorum.” şeklinde konuştu. AGİT’in olayları önleme mekanizmasının 16 yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, “AGİT, özellikle çatışma halindeki bölgeler ve ülkeler arasında diyaloğun önemini kanıtlamış bir örgüttür.” dedi. Ayrıca, Gürcistan hükümetiyle uzun süredir işbirliği içinde olduklarını belirterek, “Gürcistan’da istikrar hem Gürcü halkı hem de tüm bölgenin çıkarları, güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır.” dedi. Sinirlioğlu, Gürcistan’da güvenliğin artırılmasında kararlı olduklarını ve bunu Gürcistan’a kanıtlamak istediklerini dile getirdi. Sinirlioğlu’nun Gürcistan’daki temasları devam ediyor.