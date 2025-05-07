Gürcistan Güvenlik Dairesi’nden Uyarı Geldi

BOMBA UYARILARINA YANIT

Gürcistan Güvenlik Dairesi, ABD’nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından Tiflis’teki bazı alışveriş merkezlerinde bomba bulunabileceği yönünde yapılan uyarılar üzerine bir açıklama yaptı. Güvenlik birimleriyle koordine olmadan bu tür açıklamalar yapılmaması gerektiği vurgulandı. Gürcistan Devlet Güvenlik Dairesi, ABD Büyükelçiliğinin yaptığı bomba uyarısının tamamen asılsız bir ihbara dayandığını belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Açıklamada, “Devlet Güvenlik Dairesinin ilgili birimleri, asılsız bir ihbar üzerinde çalışmaktadır.” denildi. Acil güvenlik tedbirlerinin hemen uygulamaya alındığı ifade edilerek diplomatik misyonlara önemli bir çağrı yapıldı. Bu çağrıda, “Gürcistan’da akredite olan diplomatik temsilciliklerden güvenlikten sorumlu birimlerin faaliyetlerine saygı göstermeleri, daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve yetkili kurumlarla koordine edilmemiş açıklamalardan kaçınmaları beklenmektedir.” ifadesine yer verildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN UYARI

ABD’nin Tiflis Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise, başkent Tiflis’te bulunan üç farklı alışveriş merkezinde bomba bulunabileceğine dair istihbarat alındığı ve büyükelçilik personeline bu bölgelerden uzak durmaları gerektiği tavsiye edilmişti. Bu durum, güvenlik açısından endişelere yol açıyor.