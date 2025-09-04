Gürcistan’ın Nüfusu, Müslüman Ve Hristiyan

Gürcistan’da Müslüman Nüfus ve Dini Yapı

Gürcistan’daki Müslüman nüfus, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık %10-12’sini oluşturuyor. Bu rakam, 400-500 bin kişiye tekabül ediyor. Ülkedeki Müslümanların çoğunluğu Sünni ve Şii mezheplerine mensup. Bu durum, Gürcistan’ın dini yapısının çeşitliliğini yansıtıyor. Gürcistan, dini kimliği açısından Hristiyan bir ülke olarak biliniyor.

Gürcistan’ın Resmi Dini

Gürcistan, Hristiyanlığı erken kabul eden ülkelerden biri olarak kayıtlara geçiyor. 4. yüzyılda Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmiştir ve bu din, ülkenin kültürel kimliğini büyük ölçüde etkilemiştir. Gürcü Ortodoks Kilisesi, bağımsızlık mücadelesinde ve ulusal kimliğin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Ülkede yaşayanların yaklaşık %80-85’i kendilerini Ortodoks Hristiyan olarak tanımlıyor. Tiflis’te çok sayıda tarihi kilise ve manastır bulunuyor, bu da dini yapının gücünü gösteriyor.

Tarihsel Bağlam ve İslam’ın Yayılması

Osmanlı ve Pers İmparatorlukları döneminde İslamiyet Gürcistan’a yayılmıştır. Özellikle Ahıska, Batum ve Tiflis çevresindeki topluluklarda Müslümanlık önemli bir yer edinmiştir. Gürcistan’daki Müslüman nüfus yoğunlukla Sünni Müslümanlardan oluşmakta; bunlar Batum ve Acara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Şii Müslümanlar ise Azerbaycan sınırına yakın olan Kvemo Kartli bölgesinde yaşayan Azeri kökenli topluluklar arasında bulunmaktadır. Acara Özerk Cumhuriyeti, Müslüman nüfusun en yoğun olarak yaşadığı bölgedir.

Müslüman Topluluklar ve Dini Hayat

Sovyet dönemi boyunca dinî özgürlükler sınırlı kalsa da, 1990’lardan sonra İslami kimlik yeniden canlanmıştır. Bugün Batum’da modern camiler inşa edilmekte ve dini eğitim kurumları açılmaktadır. Gürcistan’da yaşayan Müslüman topluluklardan biri de Ahıska Türkleridir. 1944 yılında Sovyet yönetimi tarafından sürgün edilen bu topluluk, günümüzde Müslüman kimliklerini korumaya devam etmektedir.

Dini Çeşitlilik ve Hoşgörü

Gürcistan, sadece Ortodoks Hristiyanların değil, aynı zamanda Katolikler, Protestanlar, Yahudiler ve Ezidilerin de yaşadığı bir ülke. Bu durum, Gürcistan’ı dini çeşitlilik açısından zengin bir hale getiriyor. Devlet, anayasasında dini özgürlükleri güvence altına alıyor ve farklı inanç gruplarına eşit haklar tanıyor. Gürcistan Ortodoks Kilisesi, toplumda en güçlü dini kurum olmayı sürdürmekte, ancak genel olarak dini hoşgörü ve barış ortamı bulunmaktadır.

Sonuç Olarak

Gürcistan, Müslüman bir ülke değildir; ancak orada hatırı sayılır bir Müslüman nüfus bulunuyor. Özellikle Acara, Batum ve Azeri nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İslamiyet güçlü bir şekilde yaşatılıyor. Gürcistan’ın dini yapısı, Hristiyanlık ve İslamiyet’in birlikte yaşadığı bir kültürel zenginlik sunuyor. Bu nedenle Gürcistan, tek bir dini kimlikten çok, çok kültürlü ve çok inançlı bir toplumsal yapıya sahiptir.