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Gürcistan Sarp Sınır Kapısı’nda Bayram Hareketliliği

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BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Bayram tatilinin 9 gün olması, vatandaşları Karadeniz turu kapsamındaki tatillerini Batum’da sona erdirmeye yönlendiriyor. Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçişler artarken, bu durum yoğunluk yaratıyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerden yola çıkan tatilciler, Batum’a giriş yapmak için Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Aynı zamanda, İran’dan Türkiye’ye tatile gelen vatandaşlar dönüş yolunda benzer bir yoğunluk deneyimliyor. Sınır kapısındaki gidiş gelişlerin, bayram tatilinin sona ermesine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatilini 3 gün boyunca nişanlısıyla Batum’da geçiren Ümit Kabaosmanoğlu, “Gezdik, eğlendik, giderken yoğunluk yoktu ama dönüşte yoğunluk yaşadık” diye konuştu. İran’dan tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Sara Ümranlı ise, “İki günlüğüne geldik, şimdi Trabzon’a geçeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” ifadesini kullandı.

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