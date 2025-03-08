Gürcistan Sınır Kapısındaki Tır Kuyruğu Uzadı

KUYRUKLAR KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan’a geçiş yapmak isteyen tır sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu. Günlerce bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzak kalarak oruçlarını tır kuyruğunda açmak zorunda kalıyor. Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine giden Sarp Sınır Kapısı, ihracat yüklerini teslim etmek için yoğun bir trafikle karşılaşıyor. Son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı, Gürcistan’da Batum ve Tiflis arasındaki yolların kapanmasına neden oldu. Gürcistan Gümrük Bakanı, bu kapanmalar sebebiyle bir hafta boyunca araç alımını durdurdu. Bu durum, uluslararası taşımacılık yapan tırların uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı.

ÜÇ BİN TIRA DÜŞÜLDÜ AMA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Türkiye’nin dört bir yanından gelen tır sürücüleri, tır parklarının dolmasıyla Karadeniz sahil yolundaki kenarlara park ederek kuyrukta beklemeye başladı. Bir hafta boyunca 4 bini bulan tır kuyruğu, Gürcü tarafının tır alımına yeniden izin vermesiyle 3 bine düştü; ancak şehirdeki yoğunluk devam ediyor. Özellikle Ramazan ayına denk gelen bu durum, sürücülerin oruçlarını karayolunda açmalarına neden oldu. Sürücüler, kendi imkanlarıyla iftar sofralarını hazırlayarak meslektaşlarıyla paylaşarak oruçlarını açtı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, yaptığı açıklamada “Olumsuz hava koşulları yüzünden Gürcistan’da Batum-Tiflis arasındaki yollar kapandı. Bu kapanma sonucunda Gürcistan Gümrük Bakanı, bir hafta boyunca araç alımını durdurdu. Bir hafta boyunca yaklaşık 4 bin tır, uzun kuyruklar oluştu. Emniyet güçleri Samsun-Hopa arasındaki yollarda ve Giresun’un Arhavi Kıyıcık mevkiinde yol kesimi yapsa da Hopa ve sahil şeridinde ciddi yoğunluklar yaşandı. Alımlar yeniden başladı, ama şu anda 3 binin üzerinde tır hala kuyrukta. Bu kuyrukların çözülmesi için 10-15 gün daha zamana ihtiyaç var” dedi.

TIR PARKI GEREKEN BİR KONUDUR

Demircioğlu, Hopa’da planlanan tır parkı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek “Bu olumsuz durumdan kurtulabilmek için proje 2025 yılı içerisinde tamamlanmalı” şeklinde konuştu. Tır şoförü Suat Özdemir ise “4 gündür Hopa ilçesinde sıra bekliyorum. Tırcıların pek çok sorunu var. Kapıların daha verimli çalışması, tır parklarının daha iyi düzenlenmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ramazan ayında orucumu burada açtım. Tırımızda dolabımız, mutfak eşyalarımız var. Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Sahurumuzu hazırlayıp akşamları iftarımızı açıyoruz” ifadelerini kullandı.