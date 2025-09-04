Gürcistan Türkiye Maç Kadrosu Açıklandı!

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI KADROLARI AÇIKLANIYOR

Gürcistan ile Türkiye arasında oynanacak olan maçın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Karşılaşma öncesi her iki takımın ilk 11 kadroları açıklanıyor. Gürcistan ve Türkiye’nin muhtemel 11’leri ile maça dair detayları bu haberde bulabilirsiniz.

GÜRCİSTAN’IN İLK 11’İ

Gürcistan takımının sahaya çıkacak ilk 11’i şöyle: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

TÜRKİYE’NİN İLK 11’İ

Türkiye milli takımının kadrosu ise şu şekilde: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus, Kenan.

GEÇMİŞ MAÇLARDAN NOTLAR

Türkiye, Gürcistan ile ilk buluşmasını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirdi. Bu özel karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazandı. Daha sonrasında, 4 Eylül 2004’te yapılan 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde de rakibini Trabzon’da ağırladı. Bu maçta milliler, Fatih Tekke’nin golüyle öne geçmesine rağmen Asatiani’nin golüyle 1-1 berabere kaldı. Türkiye, 30 Mart 2005’te Tiflis’te oynanan rövanş maçını 5-2 kazandı. Bu maçta golleri atan oyuncular ise Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı oldu. 7 Şubat 2007’de Tiflis’te yapılan özel maçta Gürcistan 1-0 galip geldi. Türkiye ile Gürcistan arasındaki son hazırlık maçı ise 24 Mayıs 2012’de oynandı ve Türkiye 3-1’lik skorla galip ayrıldı.