Gürcistan-Türkiye Maçı 4 Eylül 2025

MİLLİ TAKIMDA KRİTİK MAÇ GÜNÜ

Futbol tutkunları, Gürcistan-Türkiye maçının ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. Türkiye’nin 2025 yılı milli maç takvimi ise şekillendikçe, bu maçın önemi daha da artıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk maçı olma özelliği taşıyan Gürcistan-Türkiye karşılaşması, milli takımın grup yolculuğunun başlangıcını simgeliyor.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasını Gürcistan ile yapacak. Bu önemli mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MÜCADELEYİ TAKİP ETME İMKANLARI

Mücadele, TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, karşılaşmayı EXXEN platformu üzerinden de takip etmek mümkün olacak. Maç, Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Gürcistan deplasmanının ardından, milliler 11 Ekim 2025 tarihinde Bulgaristan ile zorlu bir deplasman maçına çıkacak.

Aydın’da Jandarma Ekipleri Şahısı Yakaladı

Aydın'da, başkasının sürücü ehliyetini kullanan ve 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.B. jandarma tarafından yakalandı. Jandarma, güvenlik uygulamalarına devam ediyor.
Bodrum FK, Tunahan’ı Çaykara’ya kiraladı

Bodrum Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ı Çaykara Spor'a kiralık olarak gönderdi. Akpınar, Hacettepe'den transfer edilmişti.

