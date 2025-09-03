Gürcistan – Türkiye Maçı 4 Eylül’de

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMENTLERİ HEYECANI

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ilk sınavını Gürcistan ile verecek. Futbolseverler için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, hem takımımızın hem de taraftarların dikkatle takip edeceği bir mücadele olacak. Gürcistan – Türkiye milli maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2025 yılına ait milli takım maç programının tüm detayları.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

A Milli Takım, Gürcistan ile karşılaşacağı maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynayacak. Bu tarih, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri açısından oldukça kritik bir gün. Takımımız, bu zorlu deplasmanda güçlü rakibi karşısında sahaya çıkarken, taraftarlar için de önemli bir gündür. 4 Eylül Perşembe günü planlanan mücadele, futbolseverlere heyecan dolu bir maç izleme fırsatı sunacak. Aynı zamanda haftanın ortasına denk gelen bu tarih, takımın hazırlık süreci ve taraftarların maçı takip etmesi açısından da avantaj sağlıyor.

4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak olan Gürcistan – Türkiye milli maçı, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek. Bu durum, maçın seyirciler tarafından canlı olarak izleme oranını artıracak önemli bir etken olacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 4 Eylül Perşembe akşamı TV8’i açarak A Milli Takımımızın bu zorlu mücadelesini takip edebilirler.

2025 MAÇ PROGRAMI

2025 yılı, A Milli Takımımız için önemli mücadelelerle dolu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye’nin 2025 maç programı şu şekilde:

– 4 Eylül 2025: Gürcistan – Türkiye

– 7 Eylül 2025: Türkiye – İspanya

– 11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

– 14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

– 15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

– 18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Bu program, Türkiye’nin gruptaki iddiasını göstereceği önemli mücadeleleri kapsıyor. Hem deplasmanda hem de kendi sahasında oynanacak olan bu maçlarla milli takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.